Украинцы смогут получить "безвиз" с ЕС ориентировочно 11 июня - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС ориентировочно 11 июня. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
“Что касается Украины. Голосование во время пленарного заседания Европарламента по визовой либерализации — 6 апреля, европейские послы могут поддержать 26 апреля. Подписание будет +/- 15 мая, вступление в силу — +/- 11 июня”, — отметил он.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.
Напомним, Европарламент собирается голосовать за “безвиз” Украине 6 апреля.
Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса “безвизовых” Украина в начале лета.
for #Ukraine , EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature + \ - 15 May, entry into force + \ - 11 jun— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 марта 2017