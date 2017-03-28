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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут получить "безвиз" с ЕС ориентировочно 11 июня - журналист

Украинцы смогут получить "безвиз" с ЕС ориентировочно 11 июня - журналист

Киев • УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС ориентировочно 11 июня. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

“Что касается Украины. Голосование во время пленарного заседания Европарламента по визовой либерализации — 6 апреля, европейские послы могут поддержать 26 апреля. Подписание будет +/- 15 мая, вступление в силу — +/- 11 июня”, — отметил он.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, Европарламент собирается голосовать за “безвиз” Украине 6 апреля.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса “безвизовых” Украина в начале лета.

for #Ukraine , EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature + \ - 15 May, entry into force + \ - 11 jun

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 марта 2017

Украинские Национальные Новости

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