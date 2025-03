Украинцы смогут получить "безвиз" с ЕС ориентировочно 11 июня - журналист

“Что касается Украины. Голосование во время пленарного заседания Европарламента по визовой либерализации — 6 апреля, европейские послы могут поддержать 26 апреля. Подписание будет +/- 15 мая, вступление в силу — +/- 11 июня”, — отметил он.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Напомним, Европарламент собирается голосовать за “безвиз” Украине 6 апреля.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса “безвизовых” Украина в начале лета.

