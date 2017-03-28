Українці зможуть отримати "безвіз" з ЄС орієнтовно 11 червня - журналіст

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Українці зможуть отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС орієнтовно 11 червня. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Щодо України. Голосування під час пленарного засідання Європарламенту за візову лібералізацію — 6 квітня, європейські посли можуть підтримати 26 квітня. Підписання буде +/- 15 травня, вступ в силу — +/- 11 червня”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Нагадаємо, Європарламент збирається голосувати за "безвіз" Україні 6 квітня.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

for #Ukraine,EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature +\- 15 May, entry into force +\- 11 jun

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 березня 2017 р.

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