Українці зможуть отримати "безвіз" з ЄС орієнтовно 11 червня - журналіст

“Щодо України. Голосування під час пленарного засідання Європарламенту за візову лібералізацію — 6 квітня, європейські посли можуть підтримати 26 квітня. Підписання буде +/- 15 травня, вступ в силу — +/- 11 червня”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.

Нагадаємо, Європарламент збирається голосувати за "безвіз" Україні 6 квітня.

Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.

