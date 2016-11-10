Украинские АЭС за сутки выработали 256,12 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 9 ноября, станциями выработано 256,12 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 10 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 52-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 16-е сутки капитального планового ремонта.
Также сообщается, что на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4 960 МВт, РАЭС — 1 860 МВт, ЮУАЭС — 2 830 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.