Украинские АЭС за сутки выработали 256,12 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 10 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 52-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 16-е сутки капитального планового ремонта.

Также сообщается, что на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 4 960 МВт, РАЭС — 1 860 МВт, ЮУАЭС — 2 830 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.