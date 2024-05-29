Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
Киев • УНН
Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.
Украинцы, опрошенные УНН, не поддерживают идею председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею, ведь, по их мнению, это не будет справедливым подходом. Кроме того, у респондентов есть сомнения, что такой процесс будет прозрачным.
Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого, и обвинить СМИ во лжи.
Украинцы в опросе УНН выразили удивление относительно такой идеи Гетманцева, а также свое негативное отношение к ней.
"Это ужас, происходящий в этой стране", - отметила одна из опрошенных.
Респонденты также отмечают, что бронь от мобилизации нельзя раздавать направо и на лево. Ее должны получать работники стратегических предприятий.
Кроме того, опрошенные выразили сомнения и относительно прозрачности розыгрыша брони. "Это бред. А где гарантия того, что лотерея будет честная", - подчеркнула одна из опрошенных.
Украинцы отметили, что не считают такой подход к бронированию от мобилизации справедливым.
Напомним
Члены комитета по национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.
Военный эксперт Иван Якубец считает, что своей идеей о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею Гетманцев "плюет на Конституцию" Украины. Он убежден, что розыгрыш брони от мобилизации не воспримет не только экспертную среду, но и военные, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, идея Гетманцева сумасшедшая.
Пользователи социальных сравнили идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею с фильмом "Голодные игры".
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