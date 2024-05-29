ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 09:15  •  24783 просмотра

Read in English

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Украинцы, опрошенные УНН, не поддерживают идею председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею, ведь, по их мнению, это не будет справедливым подходом. Кроме того, у респондентов есть сомнения, что такой процесс будет прозрачным.

Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого, и обвинить СМИ во лжи.

Украинцы в опросе УНН выразили удивление относительно такой идеи Гетманцева, а также свое негативное отношение к ней.

"Это ужас, происходящий в этой стране", - отметила одна из опрошенных.

Респонденты также отмечают, что бронь от мобилизации нельзя раздавать направо и на лево. Ее должны получать работники стратегических предприятий.

Кроме того, опрошенные выразили сомнения и относительно прозрачности розыгрыша брони. "Это бред. А где гарантия того, что лотерея будет честная", - подчеркнула одна из опрошенных.

Украинцы отметили, что не считают такой подход к бронированию от мобилизации справедливым.

Напомним

Члены комитета по национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

Военный эксперт Иван Якубец считает, что своей идеей о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею Гетманцев "плюет на Конституцию" Украины. Он убежден, что розыгрыш брони от мобилизации не воспримет не только экспертную среду, но и военные, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, идея Гетманцева сумасшедшая.

Пользователи социальных сравнили идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею с фильмом "Голодные игры".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  26714 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  41928 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  100071 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  100044 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  124415 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  119874 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  118243 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111144 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
28 мая 2024, 08:12  •  79303 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  77126 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Новости по теме
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
Эксклюзив

  •  24783 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

  •  5938 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

  •  5677 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

  •  5948 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

  •  7071 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

  •  10779 просмотра
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Эксклюзив

  •  40149 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

  •  12969 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

  •  10498 просмотра
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

  •  12422 просмотра

Популярные

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85171 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115056 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  108914 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  113655 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

  •  106479 просмотра

Публикации

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

  •  85171 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  115056 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  163747 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  163309 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  195063 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Украинцы категорически выступают против предложенной народным депутатом Даниилом Гетманцевым идеи распределять бронь от мобилизации с помощью лотереи, считая ее несправедливой и непрозрачной.

Война •   •  24783 просмотра
Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.

Новости Мира •   •  5938 просмотра
Алжир предложит ООН принять меры ,чтобы "положить конец убийствам в Рафахе"

Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

Согласно отчету Amnesty International, в 2023 году в мире было казнено не менее 1153 человек, что на 31% больше, чем в предыдущем году, при этом в Иране и Саудовской Аравии наблюдался резкий рост.

Новости Мира •   •  5677 просмотра
Количество казней в мире выросло почти на треть-Amnesty International

На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Броварах Киевской области на балконе 26-этажного здания вспыхнул пожар. Было эвакуировано 30 жителей, но пострадавших нет.

Криминал и ЧП •   •  5948 просмотра
На Киевщине произошел пожар в многоэтажке: что известно

Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Соединенные Штаты подтвердили свое участие в предстоящем мирном саммите в Украине, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, но не уточнили, кто именно будет представлять страну на этом мероприятии.

политика •   •  7071 просмотра
Белый дом подтвердил, что США будут на саммите по миру в Украине, но об участии Байдена не уточнили

Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

Война •   •  10779 просмотра
Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".

Экономика •   •  40149 просмотра
Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.

Война •   •  12969 просмотра
Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Киев •   •  10498 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд

Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

В Одесской области из-за непогоды было обесточено более 2 000 потребителей, а ночная атака беспилотника вызвала 2-часовое отключение электроэнергии в Ровенской области.

Общество •   •  12422 просмотра
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго