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Українці не підтримують ідею Гетманцева про розіграш броні від мобілізації в лотерею – опитування (відео)

Українці не підтримують ідею Гетманцева про розіграш броні від мобілізації в лотерею – опитування (відео)

Київ • УНН

 • 115752 перегляди

Українці категорично виступають проти запропонованої народним депутатом Данилом Гетманцевим ідеї розподіляти бронь від мобілізації за допомогою лотереї, вважаючи її несправедливою і непрозорою.

Українці, опитані УНН, не підтримують ідею голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева про розіграш броні від мобілізації у лотерею, адже, на їх думку, це не буде справедливим підходом. Крім того, у респондентів є сумніви, що такий процес буде прозорим.

Гетманцев у коментарі журналістам зазначив, що буде справедливим, якщо бронь від мобілізації розігруватимуть в лотерею. Попри відео, Гетманцев спробував виправдатися, що не казав такого, і звинуватити ЗМІ у брехні.

Українці в опитуванні УНН висловили здивування щодо такої ідеї Гетманцева, а також своє негативне ставлення до неї.

"Це жах, що відбувається в цій країні", - зазначила одна із опитаних.

Респонденти також наголошують, що бронь від мобілізації не можна роздавати направо і на ліво. Її повинні отримувати працівники стратегічних підприємств.

Крім того, опитані висловили сумніви й щодо прозорості розіграшу броні. "Це маячня. А де гарантія того, що лотерея буде чесна", - наголосила одна з опитаних.

Українці зазначили, що не вважають такий підхід до бронювання від мобілізації справедливим.

Нагадаємо

Члени комітету з питань національної безпеки різко розкритикували запропоновану Данилом Гетьманцевим ідею проведення лотереї для мобілізаційних бронювань, назвавши її повною нісенітницею, яка не буде підтримана.

Військовий експерт Іван Якубець вважає, що своєю ідеєю про розіграш броні від мобілізації у лотерею Гетманцев "плює на Конституцію" України. Він переконаний, що розіграш броні від мобілізації не сприйме не лише експертне середовище, але й військові, які наразі захищають Україну від російських окупантів.

На думку військового експерта Олега Жданова, ідея Гетманцева божевільна.

Користувачі соціальних порівняли ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації в лотерею з фільмом "Голодні ігри".

Лілія Подоляк

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