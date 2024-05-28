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"Розігрувати життя і смерть – це божевілля": військовий експерт про ідею Гетманцева проводити лотереї з бронювання

"Розігрувати життя і смерть – це божевілля": військовий експерт про ідею Гетманцева проводити лотереї з бронювання

Київ • УНН

 • 78390 перегляди

Військовий експерт Олег Жданов назвав ідею Данила Гетьманцева проводити лотереї для мобілізаційних бронювань "божевільною", заявивши, що це дискредитує та демотивує процес мобілізації, а не популяризує його.

Ідея голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева про розіграш броні від мобілізації у лотерею божевільна. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив військовий експерт Олег Жданов.

Гетманцев у коментарі журналістам зазначив, що буде справедливим, якщо бронь від мобілізації розігруватимуть в лотерею. Попри відео, Гетманцев спробував виправдатися, що не казав такого, і звинуватити ЗМІ у брехні.

Взагалі то це на межі палати номер 6 психіатричної лікарні. Справа у тому що розігрувати життя і смерть - це божевілля, на мій погляд

– зазначив Жданов.

Він вважає, що такими ідеями, замість популяризації мобілізації в країні і мотивування людей, відбувається дискредитація процесу.

"Фантазії не вистачає, як наша влада хоче дискредитувати процес мобілізації в країні замість того щоб популяризувати його і мотивувати людей – ми таке вигадуємо… То акторам цирку віддаємо бронь, то давайте розіграємо в лотерею бронь. Це божевілля. І це розвалює будь яку довіру з боку суспільства  до проведення мобілізації. Це серйозна демотивація людей в країні", - наголосив Жданов.

Нагадаємо

Члени комітету з питань національної безпеки різко розкритикували запропоновану Данилом Гетьманцевим ідею проведення лотереї для мобілізаційних бронювань, назвавши її повною нісенітницею, яка не буде підтримана.

Військовий експерт Іван Якубець вважає, що своєю ідеєю про розіграш броні від мобілізації у лотерею Гетманцев "плює на Конституцію"  України. Він переконаний, що розіграш броні від мобілізації не сприйме не лише експертне середовище, але й військові, які наразі захищають Україну від російських окупантів.

Користувачі соціальних порівняли ідею Гетманцева розігрувати бронь від мобілізації в лотерею з фільмом "Голодні ігри".

Лілія Подоляк

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