"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
Киев • УНН
Военный эксперт Олег Жданов назвал идею Даниила Гетманцева проводить лотереи для мобилизационных бронирований "безумной", заявив, что это дискредитирует и демотивирует процесс мобилизации, а не популяризирует его.
Идея главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею сумасшедшая. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.
Гетманцев в комментарии журналистам отметил, что будет справедливым, если бронь от мобилизации будут разыгрывать в лотерею. Несмотря на видео, Гетманцев попытался оправдаться, что не говорил такого, и обвинить СМИ во лжи.
Вообще то это на грани палаты номер 6 психиатрической больницы. Дело в том, что разыгрывать жизнь и смерть - это безумие, на мой взгляд
Он считает, что такими идеями, вместо популяризации мобилизации в стране и мотивирования людей, происходит дискредитация процесса.
"Фантазии не хватает, как наша власть хочет дискредитировать процесс мобилизации в стране вместо того чтобы популяризировать его и мотивировать людей - мы такое придумываем... То актерам цирка отдаем бронь, то давайте разыграем в лотерею бронь. Это безумие. И это разваливает любое доверие со стороны общества к проведению мобилизации. Это серьезная демотивация людей в стране", - подчеркнул Жданов.
Напомним
Члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.
Военный эксперт Иван Якубец считает, что своей идеей о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею Гетманцев "плюет на Конституцию" Украины. Он убежден, что розыгрыш брони от мобилизации не воспримет не только экспертная среда, но и военные, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.
Пользователи социальных сравнили идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею с фильмом "Голодные игры".
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
Военный эксперт Олег Жданов назвал идею Даниила Гетманцева проводить лотереи для мобилизационных бронирований "безумной", заявив, что это дискредитирует и демотивирует процесс мобилизации, а не популяризирует его.
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