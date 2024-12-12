Украинские книги вытесняют российские: что изменилось в читательских предпочтениях
Киев • УНН
Доля украиноязычных книг среди прочитанных изданий выросла с 57% до 76% в 2024 году. Основной причиной стало ограничение ввоза российских книг, а большинство читателей (53%) предпочитают украинский язык.
Доля украиноязычных книг среди прочитанных изданий значительно выросла в 2024 году. Одной из причин стало принятие закона, ограничивающего ввоз русскоязычных книг из страны-агрессора и беларуси. Об этом говорится в отчете о результатах исследования агентства Info Sapiens, передает УНН.
Согласно данным исследования, в 2024 году значительно выросла доля украинских книг среди прочитанных печатных изданий. Если в 2023 году 57% всех прочитанных книг были на украинском языке, то в 2024 году этот показатель вырос до 76%. Одной из основных причин этого стало принятие закона, ограничивающего ввоз и распространение книг из россии и беларуси, что фактически уменьшило доступность русскоязычной литературы на рынке.
Исследование также показало, что большинство респондентов (53%) считают удобнее читать на украинском языке, этот показатель остался стабильным по сравнению с 2023 годом. В то же время снизилась доля тех, кто предпочитает русскоязычные издания - 8% в 2024 году, по сравнению с 12% в 2023 году. Также наблюдается тенденция к перетеканию респондентов, которые ранее читали на русском, в билингвальный сегмент (4%), что указывает на изменение языковых предпочтений из-за сокращения предложения русскоязычных книг.
Что касается возрастных категорий, то среди младших читателей (16-39 лет) наблюдается преимущество украинского языка, тогда как среди старших респондентов (50 лет и больше) больше тех, кто предпочитает русскоязычные книги или относится к языковому выбору без особых предпочтений.
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