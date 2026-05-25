Украина в этом году имеет более значительные результаты по поражению целей, что подтверждает и нытье российских «военкоров» — Зеленский

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Благодаря дронам и технологиям Украине удалось стабилизировать фронт. Президент также заявил о планах производства собственной антибаллистики в Европе.

Украина в этом году имеет более значительные результаты по поражению целей, что подтверждает и нытье российских «военкоров» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет более сильные позиции на фронте благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам, которые в этом году имеют более высокие результаты по поражению, чем раньше, что подтверждает и нытье российских "военкоров", передает УНН

На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских "военкоров" 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что касательно защиты неба – Украина говорит со всеми партнерами по этому поводу. 

К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре после массированной атаки рф и добавил - еще будет коммуникация с нашими партнерами. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине
Йонас Гар Стере
Эмманюэль Макрон
Франция
Норвегия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина