Украина в этом году имеет более значительные результаты по поражению целей, что подтверждает и нытье российских «военкоров» — Зеленский
Киев • УНН
Благодаря дронам и технологиям Украине удалось стабилизировать фронт. Президент также заявил о планах производства собственной антибаллистики в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет более сильные позиции на фронте благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам, которые в этом году имеют более высокие результаты по поражению, чем раньше, что подтверждает и нытье российских "военкоров", передает УНН.
На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских "военкоров"
Он отметил, что касательно защиты неба – Украина говорит со всеми партнерами по этому поводу.
К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре после массированной атаки рф и добавил - еще будет коммуникация с нашими партнерами.