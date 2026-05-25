Украина в этом году имеет более значительные результаты по поражению целей, что подтверждает и нытье российских «военкоров» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет более сильные позиции на фронте благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам, которые в этом году имеют более высокие результаты по поражению, чем раньше, что подтверждает и нытье российских "военкоров", передает УНН.

На фронте наши позиции сильнее: благодаря смелости наших людей, благодаря дронам, различным нашим технологическим решениям и мидлстрайкам и нашим дальнобойным санкциям нам удалось, удалось стабилизировать фронт. Все непросто. Мы обороняемся активно, в этом году у нас результаты больше, чем раньше. Особенно приятно, когда это четко подтверждает в том числе и нытье так называемых российских "военкоров" - сказал Зеленский.

Он отметил, что касательно защиты неба – Украина говорит со всеми партнерами по этому поводу.

К сожалению, не было прогресса долгое время с Америкой по расширению производства антибаллистики. Мы стараемся ускорить эту работу в Европе – по производству нашей собственной антибаллистики на континенте в достаточном объеме - добавил Зеленский.

