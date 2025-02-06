Украина узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2027

По итогам жеребьевки сборные-участницы поделились на 9 групп. Украина попала в группу H.

Детали

Молодежная сборная Украины по футболу в отборе к молодежному чемпионату Европы-2027 попала в группу H. Соперниками будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Справочно

Согласно рейтингу УЕФА (показатели в квалификационных и финальных соревнованиях Евро-2021, Евро-2023 и в квалификации Евро-2025) команды были распределены по шести корзинам. Украина попала в первую.

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В общем, участниками чемпионата Европы 2027 года среди молодежных сборных станут 53 команды. Албания и Сербия, на правах хозяев уже имеют билеты в финальный турнир.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 (U-21)

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

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