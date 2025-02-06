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Україна дізналася суперників у відборі на молодіжне Євро-2027

Україна дізналася суперників у відборі на молодіжне Євро-2027

Київ • УНН

 • 27612 перегляди

Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.

За підсумком жеребкування збірні-участниці поділилися на 9 груп. Україна потрапила у групу H.

Деталі

Молодіжна збірна України з футболу у відборі до молодіжного чемпіонату Європи-2027 потрапила до групи H. Cуперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.

Довідково

Відповідно до рейтингу УЄФА (показники у кваліфікаційних та фінальних змаганнях Євро-2021, Євро-2023 та у кваліфікації Євро-2025) команди було розподілено по шести кошиках. Україна потрапила до першого.

Топ спортивних подій січня-лютого 2025: від футболу до біатлону16.01.25, 18:30 • 182600 переглядiв

Загалом, учасниками чемпіонату Європи 2027 року серед молодіжних збірних стануть 53 команди.  Албанія та Сербія, на правах господарів уже мають квитки до фінального турніру.

Жеребкування відбірного турніру Євро-2027 (U-21)

Група А: Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.

Група B: Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.

Група C: Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.

Група D: Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.

Група E: Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.

Група F: Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.

Група G: Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.

Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.

Група I: Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, Білорусь.

Нагадаємо

УПЛ затвердила нові дати і час початку матчів 19-го, 20-го та 21-го турів чемпіонату на прохання тренерського штабу збірної.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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