Україна дізналася суперників у відборі на молодіжне Євро-2027
Київ • УНН
Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.
За підсумком жеребкування збірні-участниці поділилися на 9 груп. Україна потрапила у групу H.
Деталі
Молодіжна збірна України з футболу у відборі до молодіжного чемпіонату Європи-2027 потрапила до групи H. Cуперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви.
Довідково
Відповідно до рейтингу УЄФА (показники у кваліфікаційних та фінальних змаганнях Євро-2021, Євро-2023 та у кваліфікації Євро-2025) команди було розподілено по шести кошиках. Україна потрапила до першого.
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Загалом, учасниками чемпіонату Європи 2027 року серед молодіжних збірних стануть 53 команди. Албанія та Сербія, на правах господарів уже мають квитки до фінального турніру.
Жеребкування відбірного турніру Євро-2027 (U-21)
Група А: Іспанія, Румунія, Фінляндія, Косово, Кіпр, Сан-Марино.
Група B: Португалія, Чехія, Болгарія, Шотландія, Азербайджан, Гібралтар.
Група C: Франція, Швейцарія, Ісландія, Фарерські острови, Люксембург, Естонія.
Група D: Англія, Ірландія, Словаччина, Молдова, Казахстан, Андорра.
Група E: Італія, Польща, Швеція, Північна Македонія, Чорногорія, Вірменія.
Група F: Німеччина, Грузія, Греція, Північна Ірландія, Латвія, Мальта.
Група G: Нідерланди, Норвегія, Словенія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина.
Група H: Україна, Хорватія, Угорщина, Туреччина, Литва.
Група I: Данія, Бельгія, Австрія, Уельс, Білорусь.
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