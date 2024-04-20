Украина приближается к соглашению по безопасности с США - Зеленский

Украина приближается к важному соглашению по безопасности с США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам, передает корреспондент УНН.

У нас уже девять договоров (по безопасности - ред.). Мы приближаемся к важному договору с США и после того, как мы пройдем Конгресс... Я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно. Тогда мы перейдем к этому мощному соглашению с США - сказал Зеленский.

Он отметил, что в каждом из двусторонних соглашений есть поддержка Украины.

Это не только о военной поддержке. Это гуманитарные аспекты, это восстановление, это финансовая поддержка, энергетическая - добавил Зеленский.

Зеленский считает, что в мае Украина будет иметь мощный результат по гарантиям безопасности.

Мы приближаемся к тому, чтобы наши партнеры из балтийских стран это сделали. Я думаю, что мы в апреле можем иметь такой результат с одной из стран. Я думаю, что мы можем иметь мощный результат по гарантиям безопасности в мае. У нас есть несколько договоров. Я думаю май-июнь мы выйдем на договоры не только с США, а выйдем на договоры с северными странами - Nordic-страны и там мощная поддержка. Мы готовимся к Шведам и Норвегии - рассказал Зеленский

Дополнение

17 апреля сообщалось, что руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения по безопасности с США. Участники обсудили основные элементы будущего документа и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощи Украине.

Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законопроект о помощи Украине от США вынесут на голосование в субботу, 20 апреля вечером.

В целом Украина имеет уже девять подписанных соглашений по безопасности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.