Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации

Украина пока не получила от США подтверждения конкретной даты приезда американской делегации по переговорам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере, передает УНН.

Мы пока не получили подтверждения относительно конкретной даты их приезда. Во время нашего разговора в формате видеоконференции в начале апреля мне сообщили, что визит может состояться в первых числах месяца. У нас с ними состоялся позитивный разговор, к которому была привлечена вся моя команда. Они подтвердили свое намерение приехать. Я считаю, что это будет справедливым шагом, ведь они много раз посещали москву