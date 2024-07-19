В Николаеве произошел взрыв в результате ракетного удара рф. Городской голова сообщил о гибели гражданского, раненых и повреждении жилого сектора.
В результате атаки рф на Николаев погиб гражданский, есть раненые. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
"По состоянию на сейчас известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилого сектора", - сообщил городской голова в Telegram.
Напомним
Как сообщал УНН, в городе Николаев был слышен звук взрыва.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете на Николаевщине. Призвали жителей Николаева идти срочно в укрытие.
На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил о "прилёте" по жилому району.