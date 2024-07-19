В Николаеве количество жертв в результате удара рф возросло до трех, среди них - ребенок. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"Уже на сейчас известно о трех погибших, в том числе ребенок", - сообщил городской голова.

Напомним

Как сообщал УНН, в городе Николаев был слышен звук взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете на Николаевщине. Призвали жителей Николаева идти срочно в укрытие.

На Николаевщине и в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил о "прилёте" по жилому району.