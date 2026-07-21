Ученые работают над технологией выращивания человеческих зубов вместо пломб и имплантов
Киев • УНН
Научные сотрудники работают над технологиями восстановления и выращивания зубов, которые могут заменить пломбы и импланты. Команда из Вашингтонского университета создала зубной органоид для производства белков эмали.
Ученые в разных странах мира разрабатывают технологии, которые в будущем могут позволить восстанавливать поврежденные человеческие зубы или даже выращивать новые вместо использования пломб и зубных имплантов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Исследователи считают, что регенеративная стоматология способна изменить подход к лечению зубов, ведь современные пломбы и импланты имеют ограниченный срок службы и не восстанавливают естественные функции тканей.
В частности, ученые работают над технологиями, которые будут стимулировать зуб самостоятельно восстанавливать дентин, а также над созданием так называемых "живых пломб" с использованием стволовых клеток и белков эмали.
Цель исследователей – вырастить полноценный зуб
Биохимик Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета заявила, что ее команда уже создала зубной органоид, который производит белки эмали. В перспективе эти разработки могут использоваться для восстановления поврежденных зубов, а впоследствии – для выращивания полноценных зубов непосредственно в организме пациента.
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Исследователи отмечают, что естественное восстановление зубов может стать более долговечной альтернативой имплантам, которые со временем требуют замены и не воспроизводят всех функций естественного зуба.
Несмотря на перспективные результаты, технология находится на раннем этапе разработки. Ученые подчеркивают, что до ее широкого применения в клинической практике еще необходимы дальнейшие исследования и испытания.
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