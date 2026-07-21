Ученые работают над технологией выращивания человеческих зубов вместо пломб и имплантов

Ученые в разных странах мира разрабатывают технологии, которые в будущем могут позволить восстанавливать поврежденные человеческие зубы или даже выращивать новые вместо использования пломб и зубных имплантов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Исследователи считают, что регенеративная стоматология способна изменить подход к лечению зубов, ведь современные пломбы и импланты имеют ограниченный срок службы и не восстанавливают естественные функции тканей.

В частности, ученые работают над технологиями, которые будут стимулировать зуб самостоятельно восстанавливать дентин, а также над созданием так называемых "живых пломб" с использованием стволовых клеток и белков эмали.

Цель исследователей – вырастить полноценный зуб

Биохимик Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета заявила, что ее команда уже создала зубной органоид, который производит белки эмали. В перспективе эти разработки могут использоваться для восстановления поврежденных зубов, а впоследствии – для выращивания полноценных зубов непосредственно в организме пациента.

Возле школ планируют запретить киоски с фаст-фудом — в Раду внесли законопроект

Исследователи отмечают, что естественное восстановление зубов может стать более долговечной альтернативой имплантам, которые со временем требуют замены и не воспроизводят всех функций естественного зуба.

Несмотря на перспективные результаты, технология находится на раннем этапе разработки. Ученые подчеркивают, что до ее широкого применения в клинической практике еще необходимы дальнейшие исследования и испытания.

ВОЗ назвала способы снизить риск развития деменции почти на 45%