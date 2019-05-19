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Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC, нокаутировав Бризила в первом раунде

Киев  •  УНН

 • 16483 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS Sport.

Американец в девятый раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2015 года. 33-летний Уайлдер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 41 победа (40 нокаутом) и одна ничья.

Поединок с Бризилом стал для Уайлдера первым по новому соглашению с стриминговой платформой DAZN. Согласно контракту, Уайлдер получит 100 млн долларов за три поединка. За бой с Бризилем он заработал 20 млн долларов, за следующие два, как предполагается, против британца Энтони Джошуа, получит по 40 млн долларов.

33-летний Бризил потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В июне 2016 года американец проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям обладает Джошуа (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, IBF и Всемирная боксерская организация, WBO).

Напомним, единственная ничья Уайлдера, во время которой он все же защитил титул чемпиона мира по версии WBC, это бой с боксером Фьюри.

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw

- CBS Sports (@CBSSports) 19 мая 2019

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