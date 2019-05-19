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Уайлдер захистив титул чемпіона світу WBC, нокаутувавши Бризіла в першому раунді

Уайлдер захистив титул чемпіона світу WBC, нокаутувавши Бризіла в першому раунді

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Американець Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі. У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Нью-Йорку, він виграв у співвітчизника Домініка Бризіла нокаутом в першому раунді. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS Sport.

Американець в дев'ятий раз захистив титул чемпіона світу, яким володіє з 2015 року. 33-річний Уайлдер як і раніше не знає поразок на професійному рингу - 41 перемога (40 нокаутом) і одна нічия. 

Поєдинок з Бризілою став для Уайлдера першим за новою угодою з стрімінговой платформою DAZN. Згідно з контрактом, Уайлдер отримає 100 млн доларів за три поєдинки. За бій з Бризилем він заробив 20 млн доларів, за наступні два, як передбачається, проти британця Ентоні Джошуа, отримає по 40 млн доларів.

33-річний Бризіл зазнав другої поразки при 20 перемогах (18 нокаутом). Він вдруге боксував за титул чемпіона світу. У червні 2016 американець програв британцеві Ентоні Джошуа в бою за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Титулами чемпіона світу в суперважкій вазі за іншими престижними версіями володіє Джошуа (Всесвітня боксерська асоціація, WBA, IBF і Всесвітня боксерська організація, WBO).

Нагадаємо, єдина нічия Уайлдера, під час якої він все ж таки захистив титул чемпіона світу за версією WBC, це бій з боксером Ф'юрі.

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw

— CBS Sports (@CBSSports) 19 травня 2019 р.

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