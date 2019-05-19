Уайлдер захистив титул чемпіона світу WBC, нокаутувавши Бризіла в першому раунді

КИЇВ. 19 травня. УНН. Американець Деонтей Уайлдер захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі. У 12-раундовому поєдинку, що пройшов у Нью-Йорку, він виграв у співвітчизника Домініка Бризіла нокаутом в першому раунді. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS Sport.