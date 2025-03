В ЕС поздравили Украину с Днем Независимости: пообещали дальнейшую поддержку

Цитата:

"Поздравляю Украину и президента Владимира Зеленского с 30-летием Независимости. ЕС будет продолжать поддерживать Украину и ее народ, основываясь на общих ценностях. Наша Соглашение об ассоциации призвано приблизить Украину к ЕС", - написал Мишель в Twitter.

Добавим

Президент Евросовета прибыл в Украину 22 августа. Накануне, 23 августа, Мишель принял участие в саммите "Крымской платформы" в Киеве.

Дополнение

Ранее сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен также поздравил Украину и заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия нашей страны по защите от агрессии России и достижению евроатлантических стремлений.

Congratulations to Ukraine and president @ZelenskyyUa on the 30th anniversary of independence.



EU will continue supporting Ukraine and its people, based on our common values.



Our Association Agreement is designed to bringing Ukraine closer to the EU.#UkraineIndependenceDay

— Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021