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У ЄС привітали Україну з Днем Незалежності: пообіцяли подальшу підтримку

Київ • УНН

 • 19916 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з 30-річчям Незалежності і пообіцяв, що ЄС продовжить підтримувати нашу країну, передає УНН.

Цитата:

“Вітаю Україну і президента Володимира Зеленського з 30-річчям Незалежності. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну і її народ, грунтуючись на наших спільних цінностях. Наша Угода про асоціацію покликана наблизити Україну до ЄС”, - написав Мішель в Twitter.

Додамо

Президент Євроради прибув в Україну 22 серпня. Напередодні, 23 серпня, Мішель взяв участь в саміті “Кримської платформи” у Києві.

Доповнення

Раніше сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен також привітав Україну і заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля нашої країни щодо захисту від агресії Росії і досягнення євроатлантичних прагнень.

Congratulations to Ukraine and president @ZelenskyyUa on the 30th anniversary of independence.

EU will continue supporting Ukraine and its people, based on our common values.

Our Association Agreement is designed to bringing Ukraine closer to the EU.#UkraineIndependenceDay

— Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021

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