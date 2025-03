В Twitter появилась возможность удалять подписчиков

Детали

“Функция удаления подписчиков теперь доступна для всех в веб-версии”, — говорится в сообщении.

Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков. Новую функцию начали тестировать в сентябре.

Добавим

Чтобы удалить подписчиков нужно перейти в свой профиль, нажать на вкладку “Читатели”, затем на значок с тремя точками и выбрать пункт “Удалить этого подписчика”.

Пользователям не будет приходить сообщение о том, что кто-то удалил их из списка подписчиков.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021

Напомним

Социальная сеть Twitter тестирует функцию маркировки автоматизированных учетных записей.