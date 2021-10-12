В Twitter появилась возможность удалять подписчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность удалять своих подписчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
“Функция удаления подписчиков теперь доступна для всех в веб-версии”, — говорится в сообщении.
Ранее Twitter позволял только блокировать подписчиков. Новую функцию начали тестировать в сентябре.
Добавим
Чтобы удалить подписчиков нужно перейти в свой профиль, нажать на вкладку “Читатели”, затем на значок с тремя точками и выбрать пункт “Удалить этого подписчика”.
Пользователям не будет приходить сообщение о том, что кто-то удалил их из списка подписчиков.
The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021
Напомним
Социальная сеть Twitter тестирует функцию маркировки автоматизированных учетных записей.