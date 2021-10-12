У Twitter з'явилася можливість видаляти підписників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У користувачів соціальної мережі Twitter з’явилася можливість видаляти своїх підписників. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення компанії.
Деталі
“Функція видалення підписника тепер доступна для всіх у вебверсії”, — ідеться у повідомленні.
Раніше Twitter давав змогу лише блокувати підписників. Нову функцію розпочали тестувати у вересні.
Додамо
Щоб видалити підписника потрібно перейти у свій профіль, натиснути на вкладку “Підписники”, потім на значок із трьома крапками й обрати пункт “Видалити цього підписника”.
Користувачам не надходитиме повідомлення про те, що хтось видалив їх зі списку підписників.
The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021
Нагадаємо
Соціальна мережа Twitter тестує функцію маркування автоматизованих облікових записів.