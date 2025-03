У Twitter з'явилася можливість видаляти підписників

Деталі

“Функція видалення підписника тепер доступна для всіх у вебверсії”, — ідеться у повідомленні.

Раніше Twitter давав змогу лише блокувати підписників. Нову функцію розпочали тестувати у вересні.

Додамо

Щоб видалити підписника потрібно перейти у свій профіль, натиснути на вкладку “Підписники”, потім на значок із трьома крапками й обрати пункт “Видалити цього підписника”.

Користувачам не надходитиме повідомлення про те, що хтось видалив їх зі списку підписників.

The option to remove a follower is now rolling out to everyone on web.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 11, 2021

Нагадаємо

Соціальна мережа Twitter тестує функцію маркування автоматизованих облікових записів.