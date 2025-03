В Турции взорвалась фабрика по производству фейерверков: есть погибшие и десятки раненных

“В результате ЧП погибли два человека, 73 получили ранения. На место происшествия направлены 85 карет скорой помощи, два вертолета скорой помощи”, — написал он в Twitter.

Несколько взрывов прогремело в пятницу на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. Они были слышны в радиусе 50 км от предприятия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

По данным телеканала HABERTÜRK, на фабрике могли находится от 150 до 200 работников. По распоряжению президента Турции Тайипа Эрдогана на место происшествия отправились глава МВД Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук.

Причина ЧП пока не установлена.

Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

From the scene of a ongoing fire at a firework factory in/near Sakarya, Turkey #patlama - workers are believed to be trapped inside - pic.twitter.com/1pjPgAOhZj

— Hatice ‘Deniz’ AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020

#SONDAKİKA Kızılay Genel Başkanı: Patlamanın olduğu Hendek'te insanların evlerine girerek kapı ve pencerelerini kapatıp, dumanı solumaması gerekiyor #Sakarya https://t.co/UZzoLbeNmS pic.twitter.com/JznZTPwxGx

— Habertürk (@Haberturk) July 3, 2020