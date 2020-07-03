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У Туреччині вибухнула фабрика з виробництва феєрверків: є загиблі та десятки поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули, 73 постраждали в результаті вибухів в п’ятницю на фабриці феєрверків на північному заході Туреччини. Про це повідомив турецький міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, пише УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ, які вказують про загибель 4 осіб і поранення у 97.

“В результаті НП загинуло двоє людей, 73 отримали поранення. На місце події направлено 85 карет швидкої допомоги, два вертольоти швидкої допомоги”, — написав він у Twitter.

Кілька вибухів прогриміло в п’ятницю на фабриці феєрверків в турецькій провінції Бурса на північному заході країни. Вони були чутні в радіусі 50 км від підприємства, що викликало паніку серед місцевого населення. Багато вийшли на вулиці, прийнявши те, що сталося за землетрус.

За даними телеканалу HABERTÜRK, на фабриці могли знаходиться від 150 до 200 працівників. За розпорядженням президента Туреччини Тайіпа Ердогана на місце події вирушили глава МВС Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа і міністр праці, соціального обслуговування та сім’ї Зехра Сельчук.

Причина НП поки не встановлена.

Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

From the scene of a ongoing fire at a firework factory in / near Sakarya, Turkey #patlama — workers are believed to be trapped inside — pic.twitter.com/1pjPgAOhZj

— Hatice ’Deniz’ AVCI #BlackLivesMatter (@HaticeDenizAVCI) July 3, 2020

# SONDAKİKA Kızılay Genel Başkanı: Patlamanın olduğu Hendek’te insanların evlerine girerek kapı ve pencerelerini kapatıp , dumanı solumaması gerekiyor #Sakarya https://t.co/UZzoLbeNmS pic.twitter.com/JznZTPwxGx

— Habertürk (@Haberturk) July 3, 2020

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