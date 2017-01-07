В трех областях частично сняли ограничения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично сняли ограничения движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАК "Автомобильные дороги Украины", передает УНН.
Так, с 9 утра временные ограничения движения для легкового транспорта снят на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Николаевской области. Ограничение движения грузовых, крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования в области продолжено.
В Кировоградской области движение транспорта открыто во всех направлениях, кроме Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье. "После 15:00 в случае ухудшения погодных условий движение транспорта вновь будет ограничено или закрыто", - добавили в ГАК.
Также указано, что с 10 утра в Днепропетровской области сняты ограничения движения на участках дорог:
- Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830;
- Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое, км 203 + 525- км 219 + 395.
- М-04 Знаменка - Луганск - и сварные, км 72 + 088 - км 98 + 000;
- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км 296 + 735 - км 344 + 000.
Напомним, по данным ГосЧС, 6 января в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение на движение автотранспортных средств на автодорогах страны. Это касалось Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областей.