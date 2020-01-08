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В Тегеране заявили, что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране

В Тегеране заявили, что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране

Киев  •  УНН

 • 16857 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Расшифровка данных бортовых самописцев в Тегеране украинского самолета Boeing 737 будет проходить в Иране уполномоченными организациями. Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, передает УНН.

“Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране”, — цитирует чиновника агентство ISNA.

Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, как ранее сообщило агентство Mehr, также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне. “Данные будут изучаться в нашей стране, нашими организациями. Но представители украинской стороны и производителя смогут присутствовать при этой работе”, — сказал он.

Стоит напомнить, что в ночь ракетного удара Тегерана по американским военным базам на территории Ирака в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинцев.

Tehran authorities say Ukraine International Airlines flight # PS752 was likely brought down by an engine fire.

Their assessment comes amid speculation that the jet may have been downed by a stray missile following Iranian strikes against US bases in Iraq pic.twitter.com/sh0noEHdlO

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020

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