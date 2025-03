У Тегерані заявили, що проводитимуть розшифровку скриньок українського лайнера в Ірані

“Чорні ящики у нас, і діючі закони встановлюють правила, де і як їх потрібно розшифровувати. Прямо говориться, що ця робота проводиться уповноваженою державною лабораторією. Це буде зроблено в Ірані”, — цитує чиновника агентство ISNA.

Керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, як раніше повідомило агентство Mehr, також вказав, що Тегеран не планує передавати самописці компанії Boeing або американській стороні. “Дані будуть вивчатися в нашій країні, нашими організаціями. Але представники української сторони і виробника зможуть бути присутніми при цій роботі”, — сказав він.

Варто нагадати, що у ніч ракетного удару Тегерана по американським військовим базам на території Іраку в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ).

За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців.

Tehran authorities say Ukraine International Airlines flight #PS752 was likely brought down by an engine fire.



Their assessment comes amid speculation that the jet may have been downed by a stray missile following Iranian strikes against U.S. bases in Iraq pic.twitter.com/sh0noEHdlO

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020