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В США авто протаранило КПП у Конгресса, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Один сотрудник полиции погиб, после того как автомобиль протаранил пункт пропуска в Вашингтоне на улице, расположенной недалеко от здания американского Конгресса - Капитолия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает УНН.

Что известно

Неизвестный протаранил КПП полиции к северу от Капитолия. После этого он вышел из автомобиля и напал с ножом на двух находившихся там полицейских. Второй сотрудник полиции госпитализирован с ранениями.

Самого нападающего отвезли в больницу. Позже он скончался.

Детали

В полиции заявили об отсутствии доказательств того, что это событие — теракт, передает Reuters. В то же время правоохранители проверят и эту версию. В ведомстве также отметили, что в базах данных полиции нападающего нет. Кроме того, полицейские заверили, что ситуация находится под контролем и опасность для конгрессменов отсутствует.

Спикер парламента Нэнси Пелоси распорядилась, чтобы над зданием Капитолия приспустили флаги в память о погибшем полицейском. Об этом в Twitter сообщил ее пресс-секретарь Дрю Хэммил.

Полиция перекрыла дороги на соседних улицах. В ведомстве отметили, что охрана Капитолия остается прежней, передает Reuters. Там также отметили, что начиная с 6 января для полицейских наступил “сложный период”.

Контекст

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание американского парламента. Штурм Капитолия произошел в день, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, на которых победил оппонент Трампа — демократ Джо Байден. После нападения власти усилили охрану здания парламента.

BREAKING: The suspect who rammed a car into a US Capitol barricade is dead , CBS News confirms https://t.co/Upe8dIHzqr pic.twitter.com/BspGu8ikWd

— CBS News (@CBSNews) April 2, 2021

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