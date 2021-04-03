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У США авто протаранило КПП біля Конгресу, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Один співробітник поліції загинув, після того як автомобіль протаранив пункт пропуску в Вашингтоні на вулиці, розташованій недалеко від будівлі американського Конгресу — Капітолію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, передає УНН.

Що відомо

Невідомий протаранив КПП поліції на північ від Капітолію. Після цього він вийшов з автомобіля і напав з ножем на двох знаходилися там поліцейських. Другий співробітник поліції госпіталізований з пораненнями.

Самого нападника відвезли в лікарню. Пізніше він помер.

Деталі

У поліції заявили про відсутність доказів того, що ця подія — теракт, передає Reuters. У той же час правоохоронці перевірять і цю версію. У відомстві також зазначили, що в базах даних поліції нападника немає. Крім того, поліцейські запевнили, що ситуація знаходиться під контролем і небезпека для конгресменів відсутня.

Спікер парламенту Ненсі Пелосі розпорядилася, щоб над будівлею Капітолію приспустили прапори в пам’ять про загиблого поліцейського. Про це в Twitter повідомив її прес-секретар Дрю Хемміл.

Поліція перекрила дороги на кількох сусідніх вулицях. У відомстві зазначили, що охорона Капітолію залишається колишньою, передає Reuters. Там також зазначили, що починаючи з 6 січня для поліцейських настав “складний період”.

Контекст

6 січня прихильники колишнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю американського парламенту. Штурм Капітолію стався в день, коли конгрес повинен був затвердити результати президентських виборів, на яких переміг опонент Трампа — демократ Джо Байден. Після нападу влада посилила охорону будівлі парламенту.

BREAKING: The suspect who rammed a car into a U.S. Capitol barricade is dead, CBS News confirms https://t.co/Upe8dIHzqr pic.twitter.com/BspGu8ikWd

— CBS News (@CBSNews) April 2, 2021

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