У побережья Гайаны перевернулся пассажирский паром, десятки людей считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
Пассажирский паром MV Barima перевернулся у побережья Гайаны. Спасены 67 человек, десятки считаются пропавшими без вести.
Пассажирский паром MV Barima перевернулся и затонул у побережья Гайаны поздно вечером в субботу во время рейса из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтуму. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
По информации властей, на борту находились 116 пассажиров и 17 членов экипажа. На данный момент удалось спасти 67 человек, в то время как десятки других считаются пропавшими без вести.
Судно подало сигнал бедствия в 23:01 по местному времени в субботу.
Поисковая операция продолжается
Премьер-министр Гайаны Марк Филлипс заявил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для поиска людей.
По данным властей, на борту парома было 250 спасательных жилетов, два жестких спасательных плота и шесть надувных спасательных плотов.
Порт-Кайтума расположен в регионе Эссекибо во внутренней части Гайаны. Паром совершал регулярный рейс через воды Северной Атлантики и реку Померун до пункта назначения.
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