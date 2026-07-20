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У побережья Гайаны перевернулся пассажирский паром, десятки людей считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Пассажирский паром MV Barima перевернулся у побережья Гайаны. Спасены 67 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

У побережья Гайаны перевернулся пассажирский паром, десятки людей считаются пропавшими без вести

Пассажирский паром MV Barima перевернулся и затонул у побережья Гайаны поздно вечером в субботу во время рейса из столицы Джорджтауна в Порт-Кайтуму. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По информации властей, на борту находились 116 пассажиров и 17 членов экипажа. На данный момент удалось спасти 67 человек, в то время как десятки других считаются пропавшими без вести.

Судно подало сигнал бедствия в 23:01 по местному времени в субботу.

Поисковая операция продолжается

Премьер-министр Гайаны Марк Филлипс заявил, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности для поиска людей.

По данным властей, на борту парома было 250 спасательных жилетов, два жестких спасательных плота и шесть надувных спасательных плотов.

Порт-Кайтума расположен в регионе Эссекибо во внутренней части Гайаны. Паром совершал регулярный рейс через воды Северной Атлантики и реку Померун до пункта назначения.

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Степан Гафтко

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