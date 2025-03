В Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно – на борту было десять членов экипажа

Детали

Сообщается, что во время взрыва на борту в юго-западном штате Дельта находились десять членов экипажа. О их судьбе пока ничего не известно.

На даный момент о причине взрыва ничего не сообщается, но очевидцы уже сняли последствия инцидента на видео как огромная плавучая установка, которая может и добывать, и хранить нефть, охвачена огнем.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV

Также отмечается, что судно может хранить до 2 миллионов баррелей нефти.

