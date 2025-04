У Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно – на борту було десять членів екіпажу

Деталі

Повідомляється, що під час вибуху на борту в південно-західному штаті Дельта перебували десять членів екіпажу. Про їхню долю поки нічого не відомо.

На даний момент про причину вибуху нічого не повідомляється, але очевидці вже зняли наслідки інциденту на відео як величезна плавуча установка, яка може і добувати, і зберігати нафту, охоплена вогнем.



FPS Trinity owned by Sheba E&P, exploded and sun today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas#nigerdeltapic.twitter.com/NKnTbyapgV

— BusinessDay (@BusinessDayNg) February 3, 2022

Також наголошується, що судно може зберігати до 2 мільйонів барелів нафти.

