У Нігерії вибухнуло нафтовидобувне судно – на борту було десять членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Біля берегів Нігерії на нафтопромисловому судні FPSO Trinity Spirit стався масштабний вибух. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Повідомляється, що під час вибуху на борту в південно-західному штаті Дельта перебували десять членів екіпажу. Про їхню долю поки нічого не відомо.
На даний момент про причину вибуху нічого не повідомляється, але очевидці вже зняли наслідки інциденту на відео як величезна плавуча установка, яка може і добувати, і зберігати нафту, охоплена вогнем.
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FPS Trinity owned by Sheba E&P, exploded and sun today offshore Escravos, a few hours ago#oilandgas#nigerdeltapic.twitter.com/NKnTbyapgV— BusinessDay (@BusinessDayNg)February 3, 2022
Також наголошується, що судно може зберігати до 2 мільйонів барелів нафти.
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