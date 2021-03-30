В Нидерландах полиция задержала украинца с миллионами евро наличными
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Полиция арестовала мужчину из Украины в Ландграаф, поскольку в его машине было почти 3 миллиона евро наличными. Об этом пишет УНН со ссылкой на NOS.
Детали
В 45-летнего парня была непонятная история о том, как он получил деньги. Полиция считает это преступными деньгами. Детективы выследили украинца по информации службы обмена сообщениями Sky ECC.
В машине было три сумки для покупок с кипами денег. Деньги полиции перечислил Где Nederlandsche Bank, который дал сумму 2 947 750 евро.
Мужчину временно освободили, но расследование него все еще продолжается.
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