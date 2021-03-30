У Нідерландах поліція затримала українця з мільйонами євро готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Поліція заарештувала чоловіка з України в Ландграафі, оскільки в його машині було майже 3 мільйони євро готівки. Про це пише УНН з посиланням на NOS.
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У 45-річного хлопця була незрозуміла історія про те, як він отримав гроші. Поліція вважає це злочинними грошима. Детективи вистежили українця за інформацією служби обміну повідомленнями Sky ECС.
В машині було три сумки для покупок із стосами грошей. Гроші поліції перерахував Де Nederlandsche Bank, який дав суму 2 947 750 євро.
Чоловіка тимчасово звільнили, але розслідування щодо нього все ще триває.
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