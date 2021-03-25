У Нідерландах продовжили карантин до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Нідерландах обмежувальні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу не послаблюватимуть до 20 квітня. Про це пише УНН з посиланням на NOS.
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Уряд оголосив, що до 20 квітня послаблень не буде — діятимуть усі запроваджені раніше заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на пресконференції зауважив, що з 31 березня комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше — о 22:00.
“Ми будемо тримати руку на пульсі. І якщо показники (щодо кількості інфікованих — ред.) будут кращими, через тиждень ми запропонуємо послаблення”, — сказав Рютте.
Нагадаємо
Європейський союз вивчає можливість розділити з Великою Британією поставки вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca з Нідерландів, щоб уникнути блокування експорту препарату в Сполучене Королівство.