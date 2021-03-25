В Нидерландах продлили карантин до конца апреля

Детали

Правительство объявило, что до 20 апреля послаблений не будет - будут действовать все введенные ранее меры по борьбе с распространением коронавируса.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции отметил, что с 31 марта комендантский час будет начинаться на час позже - в 22:00.

"Мы будем держать руку на пульсе. И если показатели (по количеству инфицированных - ред.) Будут лучше, через неделю мы предложим ослабление ", - сказал Рютте.

Напомним

Европейский союз изучает возможность разделить с Великобританией поставки вакцины британско-шведской компании AstraZeneca с Нидерландов , чтобы избежать блокировки экспорта препарата в Соединенное Королевство.