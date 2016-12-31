В КГГА напомнили, как будут работать метро, ​​автобусы и фуникулер в новогоднюю ночь

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Работа столичного метро в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года будет продлена на 3 часа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Кроме того, в связи с проведением новогодне-рождественских мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от ул. Софийской, 23 до Михайловской площади, в работу наземного общественного транспорта и столичного метрополитена будут внесены изменения.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года работа подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлена на 3 часа. А именно: будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних поездов метрополитена.

Работа фуникулера в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года будет организована в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря 2016 года с 20:00 до 2:00 1 января 2017 года, 1 января 2017 года с 14:00 до 20:00, а также 7 января 2016 с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будет изменено.

В частности, работа троллейбусного маршрута № 6 будет организована по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовского – ул. Полярная – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овруцкая – ул. Герцена – ул. Мельникова – станция метро "Лукьяновская" в обратном направлении по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать так: ул. Щусева – ул. Рижская – ул. Дорогожицкая – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Черновола просп. Воздухофлотский в обратном направлении по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут № 18 будет курсировать по следующей схеме: ул. Сошенко – ул. Вышгородская – ул. Кирилловская – Подольский спуск – ул. Овруцкая – ул. Герцена – ул. Мельникова – ул. Сечевых стрельцов – ул. Вячеслава Черновола просп. Воздухофлотский в обратном направлении по этой же схеме.

Стоит отметить, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 года в случае необходимости будет усилена. Отметим, что с 30 декабря 2016 года в столице организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.

Также в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года до 05:00 утра продлевается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

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