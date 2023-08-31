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В Канаде ульи с 5-ю миллионами пчел упали с грузовика

В Канаде ульи с 5-ю миллионами пчел упали с грузовика

Киев • УНН

 • 1831075 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Полиции Канады пришлось вызвать дюжину пчеловодов, чтобы помочь собрать пять миллионов пчел, которые упали с грузовика. На фуре ослабились ремни, державшие ульи, пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в Берлингтоне, Онтарио. В сборе помогал пасечник Майкл Барбер. Он описал пчел как "очень злых, растерянных и бездомных".

Полиция опубликовала публичный призыв в социальных сетях, предупреждая людей держаться подальше от этого района, который находится примерно в часе к югу от Торонто.

Около десятка пчеловодов в конце концов помогли собрать насекомых.

Пчелы и их ульи были разбросаны в радиусе 400 метров вокруг аварии. На соседних автомобилях и почтовых столбах скопились некоторые молодые пчелы, они так делают, когда ищут безопасности.

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Guelph Ln north of Dundas - Officers dealing with load of 5 million bees fallen off truck onto roadway. Passing vehicles/residents advised to close windows & pedestrians avoid area until clear. ^jwf pic.twitter.com/evuVoyL1Fc

— HRPS Burlington (@HRPSBurl) August 30, 2023

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