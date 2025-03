В Канаде ульи с 5-ю миллионами пчел упали с грузовика

Детали

Инцидент произошел в Берлингтоне, Онтарио. В сборе помогал пасечник Майкл Барбер. Он описал пчел как "очень злых, растерянных и бездомных".

Полиция опубликовала публичный призыв в социальных сетях, предупреждая людей держаться подальше от этого района, который находится примерно в часе к югу от Торонто.

Около десятка пчеловодов в конце концов помогли собрать насекомых.

Пчелы и их ульи были разбросаны в радиусе 400 метров вокруг аварии. На соседних автомобилях и почтовых столбах скопились некоторые молодые пчелы, они так делают, когда ищут безопасности.

Guelph Ln north of Dundas - Officers dealing with load of 5 million bees fallen off truck onto roadway. Passing vehicles/residents advised to close windows & pedestrians avoid area until clear. ^jwf pic.twitter.com/evuVoyL1Fc

— HRPS Burlington (@HRPSBurl) August 30, 2023