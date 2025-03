У Канаді вулики з 5-ма мільйонами бджіл впали з вантажівки

Деталі

Інцидент стався в Берлінгтоні, Онтаріо. У зборі допомагав пасічник Майкл Барбер. Він описав бджіл як "дуже злих, розгублених і бездомних".

Поліція опублікувала публічний заклик у соціальних мережах, попереджаючи людей триматися подалі від цього району , який знаходиться приблизно в годині на південь від Торонто.

Близько десятка бджолярів зрештою допомогли зібрати комах.

Бджоли та їхні вулики були розкидані в радіусі 400 метрів навколо аварії. На сусідніх автомобілях і поштових стовпах скупчилися деякі молоді бджоли, вони так роблять, коли шукають безпеки.

Guelph Ln north of Dundas - Officers dealing with load of 5 million bees fallen off truck onto roadway. Passing vehicles/residents advised to close windows & pedestrians avoid area until clear. ^jwf pic.twitter.com/evuVoyL1Fc

— HRPS Burlington (@HRPSBurl) August 30, 2023