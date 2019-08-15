В ГПУ заявили, что Луценко не знал о задержании Грымчака
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Задержание замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника было реализовано без ведома генерального прокурора Украины Юрия Луценка. Об этом сообщил руководитель группы прокуроров управления спецрасследований ГПУ Алексей Донской, передает УНН.
"Во всех этих производствах это стало возможно потому, что руководство Генеральной прокуратуры - ни генпрокурор, ни управляющий заместитель - не знали об операциях. Они были проинформированы только постфактум, когда все уже произошло", - рассказал Донской.
Он отметил, что согласно общему правилу обо всем сообщается заранее.
Напомним, вчера, 14 августа, по сообщению НАБУ, задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК (мошенничество).
Отмечается, что указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
В НАБУ сообщили, что задержали чиновников "на горячем" во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США.
Досудебное расследование в производстве продолжается.