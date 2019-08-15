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У ГПУ заявили, що Луценко не знав про затримання Гримчака

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника було реалізовано без відома генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це повідомив керівник групи прокурорів управління спецрозслідування ГПУ Олексій Донський, передає УНН.

"У всіх цих провадженнях це стало можливо тому, що керівництво Генеральної прокуратури - ні генпрокурор, ні керуючий заступник - не знали про операції. Вони були проінформовані тільки постфактум, коли все вже відбулося", - розповів Донський.

Він зазначив, що відповідно до загального правила про все повідомляється заздалегідь.

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, за повідомленням НАБУ, затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника. Затримання відбувалося в рамках розслідування кримінальної провадження, розпочатого за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зазначається, що зазначені особи нібито за вчинення ними впливу на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимагали від представника юридичної особи неправомірну вигоду в загальному розмірі 1,1 млн дол. США.

У НАБУ повідомили, що затримали чиновників "на гарячому" під час отримання частини коштів в розмірі 480 тис. дол. США.

Досудове розслідування у провадженні триває.

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