В Гонконге начались массовые беспорядки и баррикадни столкновения с полицией

"Радикальные протестующие, вооруженные металлическими прутьями, рогатками и лазерами, собрались рядом с правительственным зданием в районе Тун Мун. Они подожгли национальный флаг, нанесли ущерб имуществу, возводят баррикады", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские призвали участников беспорядков немедленно разойтись, задержав отдельных активистов.

Оператор метро по соображениям безопасности закрыл одноименную станцию Тун Мун, а также еще одну станцию Юэн Лун в другом спальном районе, где также ожидаются демонстрации.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

#LIVE : On Pui To Road, Tuen Mun, police have raised the blue flag. It warns that marchers are assembled illegally and officers will use force if they do not disperse. https://t.co/NColLae9L1 #hongkongprotests pic.twitter.com/Fe4Au8bPka

- SCMP News (@SCMPNews) September 21, 2019

#LIVE : More than 50 riot police officers are on Tuen Hing Road. https://t.co/NColLavL9B #hongkongprotests pic.twitter.com/3qCFH2dmbr

- SCMP News (@SCMPNews) September 21, 2019

#LIVE : More photos from the scene earlier https://t.co/NColLae9L1 #HongKongProtests pic.twitter.com/XFJeElfQGX

- SCMP News (@SCMPNews) September 21, 2019