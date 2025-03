У Гонконзі розпочалися масові заворушення та баррикадні сутички з поліцією

“Радикальні протестуючі, озброєні металевими прутами, рогатками і лазерами, зібралися поруч з урядовою будівлею в районі Тун Мун. Вони підпалили національний прапор, завдали шкоди майну, зводять барикади”, — йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські закликали учасників заворушень негайно розійтися, затримавши окремих активістів.

Оператор метро з міркувань безпеки закрив однойменну станцію Тун Мун, а також ще одну станцію Юен Лун в іншому спальному районі, де також очікуються демонстрації.

Масові акції протесту в Гонконзі тривають вже більше трьох місяців. 4 вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з п’яти вимог демонстрантів і повністю відкликати мало популярний законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Незважаючи на це, багато прихильників опозиції з числа молоді висловлюють готовність продовжувати свої акції. Вони посилюються в вихідні та святкові дні та періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць, підпалами і актами вандалізму в метро.

