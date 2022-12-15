В Генштабе ответили, будет ли прекращение огня на Новый год

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Временного прекращения огня на Новый год со стороны Украины не будет. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", – заявил Громов.

Напомним

Алексей Громов сообщил, что по состоянию на 15 декабря вероятность сухопутного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.

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