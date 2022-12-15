В Генштабе ответили, будет ли прекращение огня на Новый год

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"Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", – заявил Громов.

Напомним

Алексей Громов сообщил, что по состоянию на 15 декабря вероятность сухопутного наступления на Украину с территории беларуси остается низкой.