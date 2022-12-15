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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21147 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Генштабі відповіли, чи буде припинення вогню на Новий рік

У Генштабі відповіли, чи буде припинення вогню на Новий рік

Київ • УНН

 • 439616 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Тимчасового припинення вогню на Новий рік з боку України не буде. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – заявив Громов.

Нагадаємо

Олексій Громов повідомив, що станом на 15 грудня імовірність сухопутного наступу на Україну з території білорусі залишається низкою.

Українські Національні Новини

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