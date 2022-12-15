У Генштабі відповіли, чи буде припинення вогню на Новий рік

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"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – заявив Громов.

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Олексій Громов повідомив, що станом на 15 грудня імовірність сухопутного наступу на Україну з території білорусі залишається низкою.