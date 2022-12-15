У Генштабі відповіли, чи буде припинення вогню на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Тимчасового припинення вогню на Новий рік з боку України не буде. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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"Я вважаю, що повне припинення вогню з нашого боку буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі", – заявив Громов.
Нагадаємо
Олексій Громов повідомив, що станом на 15 грудня імовірність сухопутного наступу на Україну з території білорусі залишається низкою.