Во Флориде в развлекательном комплексе произошла стрельба

В полиции инцидент охарактеризовали как “массовая стрельба”. Жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

“Массовая стрельба в комплексе The Jacksonville Landing. Избегайте этой местности”, — сообщили в полиции.

Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был с ней исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

Такие трагедии часто служат причиной проведения массовых демонстраций и акций протеста, участники которых выступают за усиление контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. 24 марта сотни тысяч американцев вышли на улицы около 800 городов страны с требованием к Конгрессу принять соответствующие меры на законодательном уровне. Самая масштабная акция под названием “Марш за нашу жизнь” прошла в тот день в Вашингтоне, в ней приняли участие не менее 500 тыс. Человек.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

