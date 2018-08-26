У Флориді в розважальному комплексі сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В американському місті Джексонвіллі в штаті Флорида сталася стрілянина на турнірі з відеоігор, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
У поліції інцидент охарактеризували як “масова стрілянина”. Жителів попросили не наближатися до місця події.
“Масова стрілянина в комплексі The Jacksonville Landing. Уникайте цієї місцевості”, — повідомили в поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФБР відзвітувало про кількість загиблих унаслідок масшутінгів
Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп запевнив збройне лобі в США у своїй підтримці
Такі трагедії часто служать причиною проведення масових демонстрацій і акцій протесту, учасники яких виступають за посилення контролю над обігом вогнепальної зброї у США. 24 березня сотні тисяч американців вийшли на вулиці близько 800 міст країни зі вимогою до Конгресу вжити відповідних заходів на законодавчому рівні. Наймасштабніша акція під назвою “Марш за наше життя” пройшла в той день у Вашингтоні, в ній взяли участь не менше 500 тис. осіб.
Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 серпня 2018 р.