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Twitter будет маркировать бот-аккаунты

Twitter будет маркировать бот-аккаунты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию — маркировка автоматизированных учетных записей. Об этом сообщили в центре поддержки компании, информирует УНН.

Детали

По данным компании, автоматические метки помогут отличить “хороших” ботов от спам-ботов.

Полезные автоматизированные учетные записи помогают, например, находить информацию о вакцинации, предупреждают о стихийных бедствиях. Когда эти боты будут содержать маркировку о том, что они автоматизированы, пользователи будут знать, что это не спам и не фейковые сообщения.

Сейчас эту функцию тестирует ограниченное количество людей по специальним приглашениям.

Напомним

Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка своих читателей. Возможность отписать от себя других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.

What’s a bot and what’s not? We’re making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.

Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you’re interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021

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