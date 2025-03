Twitter маркуватиме бот-акаунти

Деталі

За даними компанії, автоматичні мітки допоможуть відрізнити “гарних” ботів від спам-ботів.

Корисні автоматизовані облікові записи допомагають, наприклад, знаходити інформацію про вакцинацію, попереджають про стихійні лиха. Коли ці боти міститимуть маркування про те, що вони автоматизовані, користувачі знатимуть, що це не спам і не фейкові повідомлення.

Зараз цю функцію тестує обмежена кількість людей за спеціальними запрошеннями.

Нагадаємо

Twitter тестує функцію, яка дасть змогу прибирати користувачів зі списку своїх читачів. Можливість відписати від себе інших людей спочатку буде доступна лише у браузерній версії Twitter, у меню поруч із ім’ям підписника.

What’s a bot and what’s not? We’re making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.



Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you’re interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021