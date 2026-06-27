Турция заявила о готовности снова принять переговоры Украины и России
Киев • УНН
Турция заявила о готовности предоставить площадку для переговоров Украины и России. Глава МИД Хакан Фидан подчеркнул необходимость активизировать дипломатический процесс.
Турция готова вновь предоставить свою площадку для переговоров между делегациями Украины и России, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве, пишет УНН со ссылкой на сообщения СМИ.
Детали
По словам Фидана, сейчас дипломатический процесс фактически зашел в тупик, тогда как боевые действия лишь усиливаются.
Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим, что в дипломатическом процессе наступил застой, боевые действия набрали темп, а стороны сосредоточились на стремлении достичь военных успехов
Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что переговорный процесс необходимо как можно скорее активизировать.
В этом контексте хочу заявить мировой общественности так же, как мы уже сообщили сторонам, что мы готовы вновь собрать делегации России и Украины за столом переговоров в нашей стране
Ранее Турция уже выступала площадкой для переговоров между украинской и российской сторонами, а также неоднократно заявляла о готовности содействовать дипломатическому урегулированию войны.
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